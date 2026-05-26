Quanto costa intercettare un boss a Palermo | i conti segreti delle indagini antimafia

Ogni operazione antimafia a Palermo comporta costi elevati, con spese che raggiungono migliaia di euro giornalieri. Le indagini coinvolgono tecnologie avanzate come intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre a squadre specializzate di investigatori. Le attività di sorveglianza e analisi richiedono risorse finanziarie significative, rendendo l’arresto di un boss mafioso un investimento di grande portata economica.

Intercettare un boss mafioso ha un prezzo. E non è affatto simbolico. Dietro ogni operazione antimafia che porta all'arresto di affiliati e capimafia si nasconde una complessa macchina investigativa che costa migliaia di euro al giorno. Dossier, la sezione di approfondimento e inchieste di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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