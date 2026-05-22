Microspie trojan e telecamere invisibili | quanto costa intercettare i boss nell' Agrigentino

Le operazioni di intercettazione nei confronti di figure di spicco della criminalità organizzata nell'Agrigentino coinvolgono costi elevati e tecnologie sofisticate. Per ascoltare conversazioni o monitorare attività, vengono impiegate microspie, trojan e telecamere invisibili, strumenti che richiedono investimenti significativi. Ogni operazione, dall'installazione alla sorveglianza attiva, comporta spese giornaliere che si aggirano in migliaia di euro. Questi costi riflettono la complessità e la precisione necessarie per condurre indagini di questo tipo.

Intercettare un boss mafioso ha un prezzo. E non è affatto simbolico. Dietro ogni operazione antimafia che porta all'arresto di affiliati e capimafia si nasconde una complessa macchina investigativa che costa migliaia di euro al giorno. Dossier, la sezione di approfondimento e inchieste di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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