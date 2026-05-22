Microspie trojan e telecamere invisibili | quanto costa intercettare i boss nell' Agrigentino

Da agrigentonotizie.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le operazioni di intercettazione nei confronti di figure di spicco della criminalità organizzata nell'Agrigentino coinvolgono costi elevati e tecnologie sofisticate. Per ascoltare conversazioni o monitorare attività, vengono impiegate microspie, trojan e telecamere invisibili, strumenti che richiedono investimenti significativi. Ogni operazione, dall'installazione alla sorveglianza attiva, comporta spese giornaliere che si aggirano in migliaia di euro. Questi costi riflettono la complessità e la precisione necessarie per condurre indagini di questo tipo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Intercettare un boss mafioso ha un prezzo. E non è affatto simbolico. Dietro ogni operazione antimafia che porta all'arresto di affiliati e capimafia si nasconde una complessa macchina investigativa che costa migliaia di euro al giorno. Dossier, la sezione di approfondimento e inchieste di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mini Telecamera Spia Wifi Audio Video HD con 4 LED Infrarossi Invisibili

Video Mini Telecamera Spia Wifi Audio Video HD con 4 LED Infrarossi Invisibili

Sullo stesso argomento

"Così non resto solo": come funzionano e quanto costano le agenzie per single nell’AgrigentinoIn un’epoca dominata da app di incontri e social network, le agenzie matrimoniali tradizionali continuano a rappresentare una scelta per le persone...

Carne, pesce e latte: quanto è sicuro il cibo che mangiamo nell’Agrigentino? La mappa del rischioOgni giorno tra i banchi delle pescherie, nelle macellerie di quartiere e nei frigoriferi dei supermercati migliaia di scelte si consumano in pochi...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web