Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione antimafia a Palermo, fermando 32 persone, tra cui il noto boss locale. Le indagini hanno evidenziato una presenza stabile di figure di spicco, con un sistema criminale che si mantiene in attività, pur mostrando segnali di evoluzione nelle modalità operative. L’intervento ha coinvolto diverse zone di Brancaccio, un quartiere storicamente legato alle attività mafiose.

Continuità del comando, ma evoluzione del sistema. L’operazione antimafia di ieri a Brancaccio e Sperone, a Palermo, lo conferma: tra i 32 fermati a seguito delle indagini del Nucleo investigativo dei carabinieri, della Squadra mobile e della Sisco, coordinate dalla Dda di Palermo, c’è Nino Sacco, boss storico del mandamento, scarcerato nel maggio del 2024 e tornato subito a comandare. I fermati sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata, reati in materia di armi, trasferimento fraudolento di valori e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, oltre ad altri delitti aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione dell’associazione mafiosa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Operazione antimafia a Palermo: 32 fermati, tra cui il boss Nino Sacco

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