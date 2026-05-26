quando finisce uomini e donne 2026

L’ultima puntata di Uomini e Donne 2026 andrà in onda questa settimana, segnando la conclusione della stagione. Le scuole stanno per chiudere e gli uffici stanno terminando le attività prima delle ferie estive. Nel frattempo, i palinsesti televisivi si aggiornano per la pausa estiva, con programmi e repliche pronti a sostituire le trasmissioni abituali. La fine della stagione televisiva si avvicina, in concomitanza con l’arrivo delle vacanze degli italiani.

L’estate è ormai alle porte. Le scuole stanno per chiudere, così come gli uffici. Gli italiani si preparano alle vacanze e anche i palinsesti televisivi si adeguano. Mentre c’è chi, come Gerry Scotti e Samira Lui, si vedrà costretto a saltare le ferie; Maria De Filippi non rinuncia a un po’ di meritato riposo e, dopo la conclusione di Amici, arriva anche il finale di Uomini e Donne. Presto in onda l’ultima puntata dell’edizione 2026 dello storico dating show, al suo posto arriva una trasmissione perfetta per i caldi pomeriggi d’agosto. Uomini e Donne 2026, quando va in onda l’ultima puntata. Nulla è ancora troppo ufficiale, ma indiscrezioni di esperti del settore, indicano come data dell’ultima puntata di Uomini e Donne 2026 venerdì 29 maggio. 🔗 Leggi su Dilei.it

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