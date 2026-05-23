Uomini e Donne chiude la stagione e la sua messa in onda si interrompe. La trasmissione di Maria De Filippi, che occupa la fascia post-pranzo, non tornerà prima della prossima stagione televisiva. Al suo posto, nel pomeriggio di Canale 5, arriva il nuovo programma Far Away, che prende il posto del dating show e inaugura la programmazione estiva di Mediaset. La data di fine Uomini e Donne non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Il pomeriggio di Canale 5 si prepara a una trasformazione importante. Con la chiusura stagionale di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che da anni domina la fascia post-pranzo, Mediaset inaugura una nuova fase della programmazione estiva. L’ultima puntata andrà in onda venerdì 29 maggio, segnando la fine di un ciclo televisivo che ha accompagnato milioni di spettatori tra troni, corteggiatori e storie d’amore. Ma cosa accadrà dopo la chiusura? Quale programma prenderà il posto di Uomini e Donne? E da quando inizierà la nuova serie turca Far Away, destinata a diventare la protagonista del pomeriggio estivo? Scopriamolo insieme. La stagione di Uomini e Donne si concluderà ufficialmente il 29 maggio, come anticipato da diverse fonti televisive. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne chiude: quando finisce e quando arriva Far Away nel pomeriggio di Canale 5

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