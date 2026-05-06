Quando finisce Uomini e Donne 2025-2026 | la data dell’ultima puntata

La stagione 2025-2026 di Uomini e Donne sta per concludersi e si conosce la data dell’ultima puntata. La trasmissione si avvicina alla fine dell’anno televisivo e sono stati forniti dettagli sulla programmazione finale. Sono stati comunicati anche aggiornamenti riguardo ai protagonisti che parteciperanno alle ultime puntate della stagione. La data di chiusura dello show è stata annunciata pubblicamente.

Uomini e Donne si avvicina al finale della stagione 2025-2026 e arrivano aggiornamenti importanti sulla programmazione e sui protagonisti. Il dating show di Maria De Filippi, ancora in onda su Canale 5, si prepara a chiudere i battenti tra registrazioni decisive e dinamiche ancora aperte, soprattutto nel trono classico. Arnaldo ammette perchè non fa più parte del trono over Quando finisce Uomini e Donne. Secondo le ultime indiscrezioni e in base anche alle esperienza delle precedenti stagioni, le ultime registrazioni di Uomini e Donne negli studi Elios sono previste per il 12 maggio 2026. La messa in onda dell’ultima puntata, invece, è fissata per venerdì 29 maggio 2026, data che segnerà la conclusione ufficiale della stagione.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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