Skin quality | come migliorare davvero la qualità della pelle

Per migliorare la qualità della pelle si ricorre a diversi metodi, tra cui l’uso di specialità cosmetiche selezionate con attenzione, visite presso medici estetici e trattamenti in spa. Sono inoltre disponibili protocolli cosmetici personalizzati che si possono acquistare in farmacia. Questi interventi vengono scelti in base alle esigenze specifiche di ogni persona, con l’obiettivo di ottenere risultati visibili e duraturi.

Temi molto cari alla cosmesi d'avanguardia, tanto che il brand Filorga crea il suo primo Skin Quality Day il prossimo 14 aprile, allo scopo di diffondere la consapevolezza di quanto sia importante adottare questo approccio alla cura della pelle selezionando i prodotti giusti, e che considera il mezzo per raggiungere la Skin Longevity, con l'incarnato luminoso e vitale a lungo. «In medicina estetica stiamo assistendo a un’evoluzione importante: l’attenzione si sta progressivamente spostando dalla correzione del singolo inestetismo a un approccio più globale, che considera la pelle come un sistema biologico complesso e dinamico», spiega Iole Cucinotto, medico estetico, opinion leader Filorga. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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