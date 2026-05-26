In provincia di Forlì-Cesena, gli anziani e i bambini sorridono, mentre i giovani sono insoddisfatti del lavoro. I giovani trovano buone opportunità di svago, ma segnalano difficoltà lavorative. I bambini e le loro famiglie richiedono più servizi, mentre gli anziani mostrano una buona qualità della vita. La situazione varia tra le generazioni, con differenze evidenti nelle esperienze quotidiane e nelle esigenze.

Nella provincia di Forlì-Cesena si può diventare ‘senior’ col sorriso, i giovani trovano buone opportunità legate allo svago, ma sono profondamente insoddisfatti del lavoro, mentre i pargoli e le loro famiglie avrebbero bisogno di più servizi. E’ la fotografia scattata dall’indagine del Sole 24 Ore pubblicata ieri e legata alla qualità della vita divisa per fasce di età in tutto il territorio nazionale. Partendo dai più piccoli, la nostra provincia si trova in cinquantaduesima posizione su 107, in miglioramento di 4 gradini rispetto al 2025. Tra i tanti indicatori presi in considerazione, ci premia in particolare quello dedicato al numero di bambini che usufruiscono di servizi comunali legati al mondo dell’infanzia: a riguardo siamo noni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Qualità della vita tra le generazioni. Sorridono anziani e bambini, peggiora la situazione dei giovani

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