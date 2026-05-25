Qualità della vita | Frosinone tra le ultime province per bambini giovani e anziani

Frosinone si trova tra le ultime province italiane per qualità della vita, secondo le classifiche di Il Sole 24 Ore. La situazione riguarda bambini, giovani e anziani, che vivono in condizioni considerate meno favorevoli rispetto ad altre aree del paese. La classifica tiene conto di vari indicatori, ma non specifica quali aspetti contribuiscano maggiormente al posizionamento basso della provincia.

La provincia di Frosinone continua a perdere terreno nelle classifiche sulla qualità della vita elaborate da Il Sole 24 Ore. Nell’indagine “Qualità della vita per fasce generazionali”, pubblicata da Lab24 de Il Sole 24 Ore, il territorio ciociaro ottiene risultati negativi in tutti e tre gli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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