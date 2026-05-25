TRENTO (ITALPRESS) – Presentata al Festival dell’Economia di Trento la sesta edizione della Qualità della vita dei bambini, dei giovani e degli anziani del Sole 24 Ore, l’indagine che misura il benessere generazionale nelle province italiane e che rappresenta una delle tappe di avvicinamento alla storica classifica di fine anno sulla Qualità della vita, che quest’anno giunge alla sua 37ª edizione. A conquistare il primato nella Qualità della vita dei bambini è Firenze, davanti a Milano e Aosta. Bolzano guida invece la graduatoria dedicata ai giovani, seguita da Trento e Gorizia. Infine Trieste è prima nell’indice sulla Qualità della vita degli anziani, davanti a Trento e Milano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Temi più discussi: Qualità della vita: Firenze prima per i bimbi, Bolzano per i giovani e Trieste per gli anziani. Per gli under35 il lavoro non è priorità, più attenzione a tempo libero e relazioni; Qualità vita, Firenze prima per bambini, Bolzano per giovani, Trieste per anziani; Qualita' della vita: a Firenze i bambini vivono meglio, gli anziani a Trieste; Qualità della vita, Firenze è la provincia dove i bambini vivono meglio.

Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #25maggio: #giovani, qualità della vita al top a Bolzano. Usa-Iran, intesa pronta ma slitta la firma; #Trump: niente fretta. #Orsini: energia prioritaria, politiche industriali europee. #buonalettura #primapagina x.com

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Se potessi scegliere una città europea per il miglior stile di vita e qualità della vita, quale sarebbe? reddit