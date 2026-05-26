Arezzo si distingue come città più adatta ai bambini tra 0 e 14 anni, secondo la classifica del Sole 24 Ore sulle qualità della vita. Tuttavia, per gli anziani la situazione risulta più difficile. La ricerca evidenzia differenze significative nelle condizioni di vita tra le diverse fasce d’età, con Arezzo che si posiziona in modo favorevole per i più giovani e meno per gli anziani.

Non è un paese per vecchi. Arezzo al contrario, è molto di più a misura di bambini tra 0 e 14 anni. E’ quanto emerge dalla classifica del Sole 24 Ore sulle città. Uno studio che analizza il benessere a seconda delle fasce d’età in relazione al territorio in cui si vive. Tra i punti a favore la possibilità di conciliare vita e lavoro nei contesti urbani, ma anche la possibilità di raggiungere facilmente negozi, farmacie o servizi ricreativi in meno di 15 minuti. La sesta edizione della "Qualità della vita dei bambini, giovani e anziani", diffusa da il Sole 24 Ore, mette in campo nuovi indicatori statistici su base provinciale che contribuiscono alla costruzione dei tre indici generazionali: bambini 0-14 anni, giovani 15-35 anni e anziani over 65. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Qualità della vita per fasce d’età. Qui il paradiso dei bambini. Ma per gli anziani è tutto difficile

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Qualità della vita: vince Trento, Roma risale. Reggio Calabria in coda

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