Qualità della vita per fasce di età | Verona quinta per il benessere degli anziani

Una nuova indagine sulla qualità della vita per diverse fasce di età è stata presentata ieri al Festival dell'Economia di Trento e pubblicata oggi su Il Sole 24 Ore. La ricerca analizza il benessere di bambini, ragazzi e anziani, evidenziando che Verona si posiziona al quinto posto tra le città con il miglior benessere per gli anziani. I dati si riferiscono alla sesta edizione dello studio e confrontano vari indicatori di qualità della vita.

È stata presentata ieri, 24 maggio, al Festival dell'Economia di Trento ed è pubblicata oggi su Il Sole 24 Ore la sesta edizione dell'indagine sulla qualità della vita per tre fasce di età: bambini, ragazzi e anziani. L'istantanea sul nostro Paese è stata scattata attraverso 60 parametri. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Firenze, Bolzano e Trieste le province doc per bambini, giovani e anziani. La classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per età. Tra gli under 35 pesa il divario del lavoro #ANSA x.com

Alcuni suggerimenti per migliorare la qualità della vita reddit

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