In una cerimonia nella Sala Koch sono state consegnate le targhe di qualità Unpli a 65 manifestazioni provenienti da diverse regioni italiane. L’ispettore Sagra ed Evento di Qualità ha presieduto la consegna, durante la quale sono stati riconosciuti eventi legati alle tradizioni locali. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti di varie realtà che promuovono le sagre come parte centrale delle identità territoriali.

Nella prestigiosa Sala Koch di Palazzo Madama si è svolta la cerimonia di consegna dei marchi Sagra di Qualità ed Evento di Qualità, promossi dall’Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia. Un appuntamento di rilievo nazionale che ha visto il riconoscimento di 44 Sagre di Qualità e 21 Eventi di Qualità, coinvolgendo 15 regioni e premiando manifestazioni capaci di rappresentare in modo autentico cultura, tradizioni e identità locali. A sottolineare il valore del percorso è Filippo Sardisco, ispettore Italia Sagra ed Evento di Qualità e consigliere UNPLI Campania, che ha partecipato attivamente alle fasi di valutazione sul territorio. “Essere... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Consegna dei marchi di qualità Unpli, Sardisco: “Le sagre sono identità e futuro dei territori”

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