Qualità della vita per età le ricette dei sindaci al top delle classifiche

I sindaci di Bolzano, Firenze e Trieste hanno commentato i risultati delle classifiche sulla qualità della vita per età, che vedono le loro città ai vertici. Le dichiarazioni si sono concentrate sui punteggi ottenuti e sull’impegno per migliorare i servizi dedicati agli anziani. Nessuna delle tre amministrazioni ha fornito dettagli su progetti futuri o criticità. Le reazioni sono state ufficiali e concentrate sui risultati ottenuti, senza ulteriori approfondimenti.

I risultati dell’indagine sulla Qualità della vita di bambini, giovani e anziani hanno colto di sorpresa i sindaci dei territori al top delle tre classifiche. «Non me lo aspettavo», dice al Sole 24 Ore il sindaco di Bolzano, la cui provincia è arrivata prima nella graduatoria dedicata ai giovani. «Una grande soddisfazione aver appreso di questo risultato, proprio nel giorno in cui terminava una manifestazione per noi molto cara e dedicata proprio ai più piccini», dichiara Sara Funaro, sindaca di Firenze, commentando il primo posto proprio per la Qualità della vita dei bambini, a poche ore dalla conclusione dell’iniziativa annuale «Firenze dei Bambini» (che quest’anno ha chiuso con 28mila presenze e oltre 300 eventi gratuiti dislocati nei luoghi principali della città). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Qualità della vita per età, le ricette dei sindaci dei territori al top delle classificheI sindaci di Bolzano, Firenze e Trieste hanno commentato i risultati delle classifiche sulla qualità della vita per diverse fasce di età.

Qualità della vita per fasce d’età. Qui il paradiso dei bambini. Ma per gli anziani è tutto difficileArezzo si distingue come città più adatta ai bambini tra 0 e 14 anni, secondo la classifica del Sole 24 Ore sulle qualità della vita.

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Firenze prima per la qualità della vita dei bambini x.com

Indice della qualità della vita nel 2026 per fasce d'età de Il Sole 24 ORE: Firenze prima per i bambini, Gorizia per i giovani e Trieste per gli anziani reddit

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