Qualità della vita Pascuzzi San Mauro Futura | Per la provincia 25esimo posto ma emergono criticità strutturali
La provincia si trova al 25° posto nella classifica sulla qualità della vita pubblicata da il Sole 24 Ore. Un consigliere comunale di San Mauro Futura ha commentato evidenziando che, sebbene il risultato sembri positivo, emergono criticità strutturali nella regione. La valutazione si basa su vari indicatori, ma non sono stati specificati i dettagli delle criticità riscontrate.
Simone Pascuzzi, consigliere comunale di San Mauro Pascoli per la lista San Mauro Futura (lista di centrodestra) candidato sindaco nelle precedenti elezioni amministrative, interviene in merito alla classifica sulla qualità della vita redatta da il sole24ore che colloca la provincia di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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