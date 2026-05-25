La Campania si posiziona all’ultimo posto nella classifica sulla qualità della vita, secondo il rapporto annuale. La provincia di Napoli registra alcuni miglioramenti, con segnali di crescita legati a cultura e innovazione. La regione mantiene comunque una posizione bassa, mentre Napoli mostra dati positivi in alcuni settori. Il report evidenzia differenze tra aree della regione e variazioni rispetto agli anni precedenti.

Rapporto Qualità della vita: la Campania resta in fondo alla classifica nazionale, ma la provincia di Napoli mostra segnali di crescita grazie a cultura e innovazione. Il bilancio sul benessere nei territori italiani restituisce un quadro complesso e a tratti impietoso per il Mezzogiorno. L’analisi approfondita sulla qualità della vita nelle province della Campania evidenzia forti criticità strutturali, posizionando quasi l’intera regione nelle retrovie della classifica nazionale. Nonostante un trend generalmente negativo che vede arretrare molti centri campani, l’area metropolitana di Napoli mostra un andamento in controtendenza, alternando storici punti deboli a incoraggianti segnali di riscatto economico e sociale. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Qualità della vita: il report annuale boccia la Campania, ma per Napoli emergono segnali di ripresa

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