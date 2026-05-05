Criticità strutturali | al via i lavori per la messa i sicurezza della Bretella San Rocco

Sono iniziati i lavori sulla strada provinciale 199 Bretella San Rocco a Cori per migliorarne la sicurezza. Gli interventi riguardano principalmente il rafforzamento delle strutture, con particolare attenzione alla mobilità pedonale e alla gestione delle acque meteoriche. Questi lavori sono stati avviati in un tratto considerato particolarmente delicato della viabilità locale, con l’obiettivo di rendere più sicura la circolazione.

Lavori di messa in sicurezza sulla strada provinciale 199 Bretella San Rocco a Cori. Gli interventi, per miglioramento della mobilità pedonale e della gestione delle acque meteoriche in un tratto particolarmente delicato della viabilità provinciale, hanno già preso il via.Si tratta di un.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Al via i lavori di messa in sicurezza: "San Rocco al riparo dalle alluvioni"A partire da lunedì prenderanno il via a San Rocco, i lavori idraulici di messa in sicurezza idrogeologica nell’ambito dell’intervento inserito... Misterbianco, via alla gara per la messa in sicurezza della bretella dei SieliÈ stata pubblicata la gara d’appalto per la messa in sicurezza e il risanamento idrogeologico della cosiddetta bretella dei Sieli, collegamento...