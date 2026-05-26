Qualità della vita innovazione e partecipazione | Narni è Comune sostenibile 2026

Narni ha ricevuto il riconoscimento di Comune sostenibile 2026 dalla Rete dei Comuni sostenibili. La premiazione è avvenuta durante gli Stati Generali dell’Ambiente, evento organizzato recentemente con l’amministrazione comunale. La cerimonia si è svolta nel fine settimana, coinvolgendo rappresentanti di vari enti e cittadini. Il riconoscimento si basa su parametri legati a qualità della vita, innovazione e partecipazione civica.

Narni è Comune sostenibile 2026. Ad assegnare il riconoscimento ufficiale è stata la Rete dei Comuni sostenibili che nello scorso fine settimana ha organizzato, insieme all’amministrazione comunale, gli stati generali dell’ambiente. Il report reso noto rivela che è oltre l’81% a Narni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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