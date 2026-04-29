Qualità della vita Esposito | Napoli il Comune recuperi le antiche cisterne del sottosuolo

Il presidente dell’Accademia Italiana Qualità della Vita ha suggerito che Napoli potrebbe riutilizzare le antiche cisterne sotterranee per scopi moderni come il lavaggio delle strade, la raccolta di acqua piovana e l’irrigazione del verde. La proposta si basa sulla possibilità di recuperare queste strutture storiche per migliorare la gestione delle risorse idriche e rafforzare le capacità di protezione civile della città.

Il presidente dell’Accademia Italiana Qualità della Vita: “Napoli può trasformare il suo patrimonio sotterraneo in una infrastruttura moderna per lavare le strade, raccogliere acqua piovana, irrigare il verde e rafforzare la protezione civile”. Napoli può tornare a utilizzare una parte del suo straordinario sottosuolo non solo come patrimonio storico e turistico, ma anche come infrastruttura urbana al servizio della qualità della vita. È questa la proposta progettuale avanzata da Domenico Esposito, presidente dell’Accademia Italiana Qualità della Vita, rivolta al futuro sindaco di Napoli e alla futura amministrazione comunale. L’idea è quella di avviare uno studio tecnico per il censimento, la verifica e il possibile ripristino di alcune antiche cisterne scavate nel tufo, un tempo utilizzate per la raccolta e la conservazione dell’acqua.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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