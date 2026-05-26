Qualità della vita Forlì-Cesena promossa ma i giovani bocciano il lavoro | sono tra i più insoddisfatti d’Italia

La classifica del Sole 24Ore sulla qualità della vita nelle province italiane evidenzia che, se da un lato Forlì-Cesena si colloca tra le zone con migliori condizioni di vita, i giovani tra i 15 e i 35 anni esprimono un livello elevato di insoddisfazione riguardo al lavoro. In questa fascia di età, sono tra i più critici a livello nazionale, evidenziando una disparità tra le condizioni generali e le percezioni dei giovani sulla propria situazione lavorativa.

I giovani forlivesi, tra i 15 e i 35 anni, sono insoddisfatti della propria posizione lavorativa. Questo è uno dei dati più significativi che emerge dalla nuova classifica del Sole 24Ore sulla qualità della vita di bambini, giovani e anziani nelle province italiane (in totale 107). Il dato appena. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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