Giovani insoddisfatti e anziani poco assistiti | la classifica della qualità della vita

Da pordenonetoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una classifica sulla qualità della vita evidenzia un divario tra giovani e anziani. I giovani segnalano insoddisfazione e precarietà, mentre gli anziani affrontano una scarsa assistenza medica e servizi territoriali insufficienti. Non sono presenti dati su altri gruppi di età o su specifiche aree geografiche. La relazione tra le due condizioni non implica una correlazione diretta, ma mostra le sfide di differenti fasce di popolazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Da una parte i giovani, segnati da precarietà e insoddisfazione; dall’altra gli anziani, costretti a fare i conti con la carenza di medici e di servizi sul territorio. è la fotografia scattata dall'ultimo report sulla Qualità della vita de Il Sole 24 ore, che questa volta si è occupato e migliori. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Qualità della vita, la classifica per bimbi, giovani e anziani in Italia: Firenze, Trieste e Bolzano in testaFirenze, Trieste e Bolzano sono le città con i punteggi più alti nella classifica sulla qualità della vita in Italia, divisa per bambini, giovani e...

La classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore: Firenze la città migliore per i bambini, Bolzano per i giovani, Trieste per gli anzianiLa classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore indica che Firenze è la città con le condizioni migliori per i bambini, Bolzano per i giovani...

Non è una regione per giovaniIl Sole 24 Ore ha pubblicato l'ultima edizione del rapporto sulla qualità della vita di bambini, giovani e anziani ... rainews.it

Il patto tra generazioni è rotto tra giovani e anziani un solco che va dal reddito alla politicaPerché tanti giovani italiani se ne vanno all’estero? Ogni anno decine di migliaia di giovani — circa 80–100 mila under 35, secondo l’Istat — lasciano il Paese. Dal 2008 sono emigrati più di 1,3 ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web