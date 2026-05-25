Giovani insoddisfatti e anziani poco assistiti | la classifica della qualità della vita

Una classifica sulla qualità della vita evidenzia un divario tra giovani e anziani. I giovani segnalano insoddisfazione e precarietà, mentre gli anziani affrontano una scarsa assistenza medica e servizi territoriali insufficienti. Non sono presenti dati su altri gruppi di età o su specifiche aree geografiche. La relazione tra le due condizioni non implica una correlazione diretta, ma mostra le sfide di differenti fasce di popolazione.

Da una parte i giovani, segnati da precarietà e insoddisfazione; dall’altra gli anziani, costretti a fare i conti con la carenza di medici e di servizi sul territorio. è la fotografia scattata dall'ultimo report sulla Qualità della vita de Il Sole 24 ore, che questa volta si è occupato e migliori. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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