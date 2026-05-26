Qualità della vita | divisi a metà Anziani promossi male i bambini

A Rimini, i dati sulla qualità della vita mostrano una divisione netta tra le fasce d’età. Gli anziani risultano in miglioramento, con condizioni che si sono mantenute o migliorate rispetto al passato. I bambini, invece, registrano risultati negativi, con indicatori di benessere molto più bassi rispetto alle altre generazioni. La classifica complessiva evidenzia una differenza significativa tra le due fasce di età.

Rimini si scopre a due velocità nella nuova indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per fasce generazionali. La provincia riminese ottiene infatti un risultato interlocutorio nella graduatoria dedicata agli anziani, dove si piazza al 49° posto in Italia, mentre arretra sensibilmente nella classifica relativa al benessere dei bambini, fermandosi al 75° posto. Numeri che fotografano un territorio con luci e ombre, sospeso tra alcuni indicatori di eccellenza e criticità che continuano a pesare soprattutto sulle famiglie. La sesta edizione dello studio, presentata al Festival dell’Economia di Trento, prende in esame sessanta indicatori suddivisi tra bambini, giovani e over 65. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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