Quadro di Pollock venduto per 181 milioni Ballario | Quel caos ci attira perché ha un suo ordine

Un quadro di Jackson Pollock è stato venduto all'asta per 181 milioni di dollari. La composizione presenta vernice accumulata, schizzi e colori che sembrano colare, creando un’immagine di apparente disordine. L’opera si distingue per il suo stile caratterizzato da linee caotiche e stratificazioni di vernice. La vendita ha attirato l’attenzione di collezionisti e appassionati, puntando su quella sensazione di caos che, secondo alcuni, possiede un suo ordine intrinseco.

Colore che cola, vernice acculumata, schizzi: i quadri di Pollock sono un caos che non smette di affascinare. Nicolas Ballario ha spiegato a Fanpage.it perché. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Dipinto di Jackson Pollock venduto per 181 MLN

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