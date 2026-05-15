Quadro rosso di Rothko venduto a 85 milioni Ballario | Non ha un significato ma guardarlo è esperienza mistica

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un quadro rosso di Rothko è stato venduto all'asta a 85 milioni di euro, stabilendo un record di vendita. Un critico d'arte e curatore ha condiviso con Fanpage.it che, secondo lui, l'opera non possiede un significato preciso, ma la sua visione provoca un'esperienza che definisce mistica. La vendita ha attirato l'attenzione di appassionati e collezionisti, evidenziando ancora una volta il valore elevato delle opere dell'artista statunitense. La cifra raggiunta rappresenta uno dei prezzi più alti mai pagati per un suo quadro.

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A Fanpage.it, il critico d'arte e curatore ha spiegato il significato dell'opera di Mark Rotho e perché è stata venduta a questa cifra da record. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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