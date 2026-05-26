Putin minaccia bombardamenti più pesanti su Kiev

Mosca ha dato ordine agli stranieri di lasciare Kiev prima di intensificare i bombardamenti sulla città. La minaccia di attacchi più pesanti arriva dopo che le forze russe hanno annunciato un aumento delle operazioni militari. La capitale ucraina si prepara a possibili raid aerei e bombardamenti più intensi, secondo le comunicazioni ufficiali. Nessun dettaglio sui tempi esatti delle nuove operazioni militari è stato fornito.

“Siamo abituati alle minacce di Putin. Un’evacuazione è assolutamente fuori discussione”. Il ministero degli esteri francese ha risposto così all’ordine russo del 25 maggio rivolto a tutti gli stranieri (compresi i diplomatici) di lasciare la capitale ucraina in previsione di un intensificarsi dei bombardamenti. Il giorno prima la Russia aveva già condotto uno dei più violenti attacchi di droni e missili contro Kiev e la sua regione, usando per la terza volta dall’inizio della guerra i missili ipersonici Oreshnik. L’uso di questi missili a gittata intermedia è significativo, perché teoricamente possono trasportare anche testate nucleari. Evidentemente non l’hanno fatto nei tre lanci registrati, ma il messaggio è volutamente minaccioso. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Bombardamenti Devastanti sullUcraina: Putin Vuole Spezzare la Resistenza di Kiev

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