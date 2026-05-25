Un attacco missilistico ha colpito Kiev nella notte, segnando una risposta violenta alle azioni di rappresaglia annunciate dal Cremlino. Le sirene d’allarme sono risuonate in tutta la città, con danni a edifici e infrastrutture. Non ci sono ancora dettagli su vittime o feriti, e le autorità ucraine stanno valutando l’entità del danno. L’attacco rappresenta una delle escalation più intense degli ultimi mesi nella regione.

La rappresaglia annunciata dal Cremlino è piombata sull’Ucraina nel cuore della notte, come un’ondata di fuoco e acciaio che Kiev non vedeva da mesi. Sirene, esplosioni, palazzi sventrati: Mosca ha scatenato uno dei bombardamenti più violenti dell’ultimo periodo, presentandolo al mittente come risposta diretta all’attacco contro il dormitorio studentesco di Starobilsk, dove il bilancio delle vittime è salito a 21 morti e 44 feriti. Un messaggio di sangue, firmato Vladimir Putin, che riporta la guerra a un nuovo livello di escalation. Il Cremlino ha parlato di «raid di rappresaglia», ma sul terreno, ancora una volta, a pagare il prezzo più alto è stata la popolazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La vendetta di Putin: maxi raid su Kiev

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ukraine's painful revenge; Russian fighters are massively destroyed in response to missile strikes

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Massiccio raid di Mosca su Kiev: l'esercito di Putin usa gli Oreshnik

Putin accusa l'Ucraina: "Raid su un dormitorio studentesco, 6 uccisi". Ma Kiev smentisce: "Colpito un comando militare"Il presidente russo ha accusato l’Ucraina di aver effettuato un raid su un dormitorio studentesco, che avrebbe provocato la morte di sei persone.

Temi più discussi: Ucraina; la vendetta di Putin, pioggia di missili e droni su Kiev; Raid con 600 droni e 90 missili su Kiev. La vendetta di Putin dopo l'attacco a Lugansk; La vendetta di Putin; Studio Aperto: Raid su Kiev, la vendetta di Putin Video.

UCRAINA | La vendetta di Putin, pioggia di missili e droni su Kiev. Lanciato anche il supermissile Oreshnik. Lo sdegno di Zelensky e dei leader europei #ANSA x.com

Ucraina; la vendetta di Putin, pioggia di missili e droni su KievCon il sorgere del sole a Kiev domenica, il fumo nero di diversi incendi si è diffuso sullo skyline, lasciando un odore acre in varie zone della città. E danni diffusi a palazzi residenziali, uffici, ... ansa.it

Ucraina, la vendetta di Putin: missili e droni su Kiev dopo l’attacco alla sede dei servizi segreti russiOcchio per occhio. Il presidente Putin è stato di parola. Venerdì aveva chiesto al ministero della Difesa di definire gli obiettivi da colpire. Dopo poche ore un inferno di ... ilmessaggero.it

Cristiano Ronaldo perde la Liga Europa lì del posto e non riceverà la medaglia di finalista. reddit