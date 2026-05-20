Putin-Xi | fedeltà incrollabile Intanto la Russia continua attacchi in Ucraina
Durante una visita ufficiale in Cina, il presidente russo ha avuto incontri con il suo omologo cinese, con i colloqui che sono proseguiti nel corso della giornata. Il leader cinese ha affermato che la relazione tra i due paesi è caratterizzata da una fedeltà incrollabile anche in periodi complessi. Nel frattempo, la Russia ha continuato le operazioni militari in Ucraina, portando avanti le azioni di attacco nella regione. La visita e le dichiarazioni si sono svolte in un clima di reciproca collaborazione.
La visita di Putin in Cina. Proseguono i colloqui bilaterali. “La nostra è una fedeltà incrollabile in tempi difficili” ha detto Xi. E mentre la Cina chiede un cessate il fuoco globale, Putin continua gli attacchi in Ucraina “proseguiremo – ha detto – fino alla vittoria”. Servizio di Andrea Domaschio RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
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