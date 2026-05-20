Putin-Xi | fedeltà incrollabile Intanto la Russia continua attacchi in Ucraina

Durante una visita ufficiale in Cina, il presidente russo ha avuto incontri con il suo omologo cinese, con i colloqui che sono proseguiti nel corso della giornata. Il leader cinese ha affermato che la relazione tra i due paesi è caratterizzata da una fedeltà incrollabile anche in periodi complessi. Nel frattempo, la Russia ha continuato le operazioni militari in Ucraina, portando avanti le azioni di attacco nella regione. La visita e le dichiarazioni si sono svolte in un clima di reciproca collaborazione.

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