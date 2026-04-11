Singapore punisce i turisti del pieno | multe da 500 dollari per chi va a fare benzina in Malesia

A Singapore è stata introdotta una multa di 500 dollari per chi attraversa il confine per fare rifornimento in Malesia. La misura riguarda i cosiddetti “turisti del pieno”, che approfittano del ponte lungo 1.056 metri chiamato Johor-Singapore Causeway, che collega le due nazioni. La decisione mira a scoraggiare questa pratica, considerata illegale dalle autorità locali.

Esiste un ponte lungo 1.056 metri che collega l’isola di Singapore alla Malesia: si chiama Johor-Singapore Causeway. I cittadini singaporiani lo percorrono facilmente e spesso per raggiungere dall’altro lato Johor Bahru, capoluogo dello stato di Johor, uno dei 13 stati che compongono la Malesia, per andare a fare la spesa nel Paese vicino. Dalla chiusura dello stretto di Hormuz, lo attraverserebbero però anche per un ulteriore e intuibile motivo: andare a fare benzina ad un prezzo più basso. Ma le autorità singaporiane e quelle malesi avrebbero architettato arguti stratagemmi per evitare che ne facciano troppa in terra straniera e non a casa loro. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Ravello, turisti pagano 500 dollari: sequestrato NCC abusivo

Leggi anche: Capri, stretta contro la pubblicità molesta ai turisti: multe fino a 500 euro