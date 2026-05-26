Nell’ultima puntata di TennisMania, trasmessa su OA Sport, si è parlato delle capacità di alcuni giovani tennisti, con particolare attenzione a Jodar. Un analista ha affermato che Jodar ha una capacità simile a quella di Sinner, sottolineando come abbia raggiunto un livello elevato in poco tempo, qualcosa che non si era mai visto prima. La discussione si è concentrata sulle caratteristiche di questi giocatori e sulla loro ascesa nel circuito.

Ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale YouTube di OA Spor t, dedicata ai principali temi dell’attualità tennistica. Al centro della discussione il Roland Garros e quando è accaduto finora sulla terra rossa del secondo Slam dell’anno. Un Major nel quale Jannik Sinner si presenta coi favori del pronostico e in cui si cerca qualche volto nuovo per alimentare l’interesse. Nel corso della trasmissione, Dario Puppo (giornalistatelecronista di Eurosport) ha espresso le proprie valutazioni: “ Sono arrabbiato con gli organizzatori del Roland Garros. Non si può trattare così Jodar, piazzandolo su uno dei campi peggiori. Non possono esserci due telecamere striminzite per fare vedere Jodar. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo analizza: “Jodar ha una capacità come Sinner. Uno che sboccia così dal nulla non si era mai visto”

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