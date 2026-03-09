Puppo | Sinner più sciolto ma non se n’era mai andato Fonseca ha una debolezza

Al Masters 1000 di Indian Wells, il torneo californiano che si sta svolgendo in questi giorni, si sono già disputati diversi incontri che stanno definendo il quadro dei favoriti. Tra i commenti sul campo, si parla di Sinner, che appare più sciolto rispetto alle precedenti apparizioni, anche se non si può dire che se ne fosse mai andato. Inoltre, si segnala una debolezza di Fonseca in alcune fasi del gioco.

Entriamo finalmente nel vivo del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). Il torneo californiano inizia in questi giorni a proporre sfide molto interessanti, che contribuiscono a restringere sempre di più il tabellone. Nel corso della puntata di Tennis Mania, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, si sono affrontati tanti temi attuali, non solo collegati al 1000 americano. Dario Puppo, conduttore della trasmissione, ha aperto le danze commentando la vittoria di Jasmine Paolini: “Bilancio italiano così e così, esclusi Sinner e Paolini. Il tabellone non è male per Jasmine e sta a lei ora cogliere questa opportunità. Il ritiro di Coco Gauff si è aggiunto ad un tabellone buono. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Puppo: “Sinner più sciolto, ma non se n’era mai andato. Fonseca ha una debolezza” Articoli correlati Puppo: “Rapporto tra Sinner-Alcaraz troppo zuccheroso. 3° turno con Fonseca non scontato per Jannik”Manca sempre meno all’inizio degli Australian Open 2026, il primo Grande Slam della stagione che apre definitivamente i battenti dell’annata sportiva... Puppo secco: “Non vorrei più vedere esibizioni Sinner-Alcaraz come a Seul. Jannik ha trovato il modo di farlo vincere”Prima puntata del 2026 di TennisMania, approfondimento dedicato al tennis sul canale Youtube di OA Sport. Approfondimenti e contenuti su Puppo Sinner più sciolto ma non se... Puppo: Sinner più sciolto, ma non se n’era mai andato. Fonseca ha una debolezzaEntriamo finalmente nel vivo del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). Il torneo californiano inizia in questi giorni a proporre sfide molto ... oasport.it Puppo: Sinner vuole giocare meno conservativo, ma finora è risultato meno efficaceSiamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza dell'attesissimo Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). Il torneo californiano, da molti considerato ... oasport.it