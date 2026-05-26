Pupo live al Teatro Verdi

Notizia in breve

Pupo si esibisce in concerto al Teatro Verdi di Firenze, chiudendo il tour mondiale celebrativo dei suoi cinquant’anni di carriera. Dopo aver attraversato Europa, Stati Uniti, America del Sud, Australia, Russia, Uzbekistan e Kazakistan, il cantante ritorna nella città dove tutto è iniziato. La serata segna la conclusione del tour, con il pubblico presente che ha assistito alla performance dell’artista. Nessuna informazione su date o dettagli specifici dell’evento.