Pupo live al Teatro Verdi

Da firenzetoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pupo si esibisce in concerto al Teatro Verdi di Firenze, chiudendo il tour mondiale celebrativo dei suoi cinquant’anni di carriera. Dopo aver attraversato Europa, Stati Uniti, America del Sud, Australia, Russia, Uzbekistan e Kazakistan, il cantante ritorna nella città dove tutto è iniziato. La serata segna la conclusione del tour, con il pubblico presente che ha assistito alla performance dell’artista. Nessuna informazione su date o dettagli specifici dell’evento.

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Dopo essere passato dall’Europa agli Stati Uniti, dall’America del Sud all’Australia, e aver toccato Russia, Uzbekistan e Kazakistan, Pupo chiude il tour mondiale celebrativo dei suoi cinquant’anni di carriera là dove tutto è cominciato, a Firenze, la città dove prese il primo treno che lo portò. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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