Mostra ' Verdi Manifesti Gli affiche restaurati del Regio Teatro Nuovo di Pisa 1867-1887' al Teatro Verdi

Al Teatro Verdi di Pisa è in corso una mostra dedicata ai manifesti storici del Teatro Regio Nuovo, risalenti al periodo tra il 1867 e il 1887. Per la prima volta dopo più di un secolo, questi manifesti sono stati restaurati e vengono esposti al pubblico. Si tratta di strumenti di comunicazione visiva e pubblicitaria che, grazie a un intervento di recupero, tornano a mostrare la loro funzione originale.

Strumenti capitali della comunicazione visiva e pubblicitaria, per la prima volta dopo un secolo e mezzo, i manifesti storici del Teatro Verdi ritornano a mostrarsi al pubblico recuperando così, grazie a un importante restauro, la loro originaria funzione.Fino 31 luglio, nel Foyer e nel Ridotto.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Sempre più Verdi: il Teatro Regio sostenibileSvelato il percorso verso la sostenibilità - integrata economica, sociale e ambientale -. Leggi anche: “Rigoletto. Il mistero del teatro” dal capolavoro di Giuseppe Verdi al Teatro Sociale Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dalla dittatura alla libertà, in mostra i manifesti che raccontano la storia di Parma; Martina Franca, il Teatro Verdi celebra i 50 anni dell’ABC con mostra e film; Il cinema Abc compie 50 anni: mostra di manifesti e documentario in 10 sale della Puglia; Dall’oppressione alla libertà. Gli appuntamenti di oggi, lunedì 20 aprile, in città e provinciaCorale Verdi, vicolo Asdente 9, alle 11,30 Inaugurazione della mostra «Dall'oppressione alla libertà»: una collezione di manifesti originali dal 1943 al 1945 dalla collezione privata di Aldo Maggi. In ... gazzettadiparma.it Teatro Verdi. La mostra di BarbieriIn attesa dell’apertura della stagione operistica con il Macbeth di Giuseppe Verdi e in concomitanza con la prova generale aperta alle scuole, stasera alle 19 nel Ridotto del Teatro Verdi si inaugura ... lanazione.it "VERDI MANIFESTI – GLI AFFICHE RESTAURATI DEL REGIO TEATRO NUOVO DI PISA (1867–1887)" - INAUGURAZIONE MOSTRA Il 28 aprile 2026, presso il Foyer e il Ridotto del Teatro Verdi di Pisa, si inaugura la mostra “Verdi manifesti – Gli affiche resta - facebook.com facebook