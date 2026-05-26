Pulizia del condizionatore come e quando va fatto

Con l’arrivo del caldo, molte persone accendono il condizionatore più volte al giorno. È importante pulirlo e igienizzarlo regolarmente, rimuovendo polvere, muffe e batteri che si accumulano sui filtri e nelle parti interne. La pulizia dovrebbe essere effettuata almeno una volta all’anno, preferibilmente prima dell’uso stagionale, per garantire un’aria più pulita e sana in casa.

È arrivato il caldo e con l’uso quotidiano del condizionatore diventa fondamentale pulirlo e igienizzarlo periodicamente, per respirare aria fresca, sana e senza germi.Anche se esistono metodi alternativi per rinfrescare gli ambienti – come tenere le tapparelle abbassate o usare tende oscuranti –. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Pulizia condizionatore canalizzato

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