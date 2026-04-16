Narwal presenta Flow 2 | quando innovazione e design ridefiniscono la pulizia domestica

Narwal ha annunciato il lancio di Flow 2, un nuovo modello di robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di un design scultoreo e caratteristiche avanzate. Tra le novità ci sono un sistema di lavaggio a 60°C con Track Mop e l’intelligenza artificiale VLM OmniVision, che migliorano le funzioni di pulizia domestica. Il dispositivo combina estetica e tecnologia per offrire una soluzione innovativa per le faccende di casa.

Caratterizzato da un nuovo design scultoreo, dal lavaggio profondo con Track Mop a 60°C e dall’intelligenza VLM OmniVision, Narwal Flow 2 trasforma la pulizia quotidiana in qualcosa di straordinario. Narwal Flow 2 segna un vero cambio di paradigma nella robotica domestica grazie alla sua capacità di mantenere un ambiente impeccabile attraverso un flusso continuo di acqua calda a 60°C. Questo sistema offre un’azione igienizzante delicata ma efficace, capace di rimuovere i residui quotidiani più ostinati pur rimanendo compatibile con un’ampia varietà di superfici. Questa esperienza senza interruzioni è resa possibile dal nuovo NarMind™ Pro 2.0 Autonomous System e dall’innovativo modello VLM OmniVision, che affrontano la complessità della vita domestica con una capacità di previsione quasi umana, garantendo risultati costanti e affidabili.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Narwal presenta Flow 2: quando innovazione e design ridefiniscono la pulizia domestica Notizie correlate Narwal flow robot aspirapolvere e mocio il più economico nel 2026Il narwal flow si configura come la soluzione di riferimento per una pulizia completa, combinando aspirazione potente e una funzione di mocio... Milano Design Week 2026: Innovazione e futuro del designMilano non è più solo la capitale della moda, ma si sta affermando come il cuore pulsante dell’innovazione globale, dove il design diventa il motore... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Narwal Flow 2 ufficiale: robot lava/aspira vero top di gamma; Questo robot lava i pavimenti con acqua calda a 60°C e non va svuotato per 4 mesi; Narwal Flow 2 ufficiale: il nuovo robot lava e aspira che alza l’asticella del top di gamma; Shark lancia PowerDetect Speed: la pulizia profonda diventa leggera. Narwal presenta Flow 2: quando innovazione e design ridefiniscono la pulizia domesticaCaratterizzato da un nuovo design scultoreo, dal lavaggio profondo con Track Mop a 60°C e dall'intelligenza VLM OmniVision, Narwal Flow 2 trasforma la pulizia quotidiana in qualcosa di straordinario. adnkronos.com Narwal Flow 2: il robot che lava i pavimenti con acqua calda a 60°C arriva in ItaliaNarwal Flow 2: mocio a nastro con acqua calda a 60°C, 30.000 Pa, AI NarMind Pro 2.0 e 120 giorni senza svuotare. Da 999€ con codice FLOW2SMART. smartworld.it