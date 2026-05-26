In Puglia, sono stati destinati 50 milioni di euro per mantenere attiva l’assistenza a disabili e anziani. Dei fondi, 32 milioni saranno distribuiti tra gli Ambiti territoriali, che li utilizzeranno per sostenere i servizi di assistenza domiciliare. Chi riceverà concretamente i finanziamenti e come verranno spesi non sono stati ancora dettagliati. La ripartizione mira a garantire continuità nei servizi di assistenza a livello locale.

?? Punti chiave Chi riceverà concretamente i fondi per l'assistenza domiciliare? Come verranno utilizzati i 32 milioni destinati agli Ambiti territoriali? Perché la Regione Puglia deve ora interpellare il Governo nazionale? Quando scadranno le garanzie sui servizi per i caregiver familiari??? In Breve 32,4 milioni di euro destinati agli Ambiti territoriali per il triennio 20262028. Sostegno familiare garantito per i beneficiari già attivi fino ad agosto 2026. Fondi per anziani ultrasettante . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia: 50 milioni per non fermare l’assistenza a disabili e anziani

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