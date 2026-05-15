Buoni servizio per anziani e disabili in Puglia | al via le domande

Da oggi e fino al 15 giugno è possibile presentare le domande per l’avviso pubblico regionale dedicato ai buoni servizio destinati a anziani e persone con disabilità in Puglia. La misura prevede il sostegno per l’accesso a servizi diurni e domiciliari, con l’obiettivo di favorire l’assistenza a queste categorie. La procedura di presentazione delle richieste si svolge online e riguarda cittadini residenti nella regione interessata. L’avviso rappresenta un’opportunità per chi necessita di supporto nella vita quotidiana.

Ci sarà tempo da oggi fino al 15 giugno per presentare domanda per l'avviso pubblico regionale relativo ai 'Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità'.35 milioni per supportare le famiglieIl nuovo avviso della Regione Puglia mette a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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