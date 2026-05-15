Buoni servizio per anziani e disabili in Puglia | al via le domande

Da baritoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi e fino al 15 giugno è possibile presentare le domande per l’avviso pubblico regionale dedicato ai buoni servizio destinati a anziani e persone con disabilità in Puglia. La misura prevede il sostegno per l’accesso a servizi diurni e domiciliari, con l’obiettivo di favorire l’assistenza a queste categorie. La procedura di presentazione delle richieste si svolge online e riguarda cittadini residenti nella regione interessata. L’avviso rappresenta un’opportunità per chi necessita di supporto nella vita quotidiana.

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Ci sarà tempo da oggi fino al 15 giugno per presentare domanda per l'avviso pubblico regionale relativo ai 'Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità'.35 milioni per supportare le famiglieIl nuovo avviso della Regione Puglia mette a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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