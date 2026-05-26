PSI | La vittoria di Nello Pizza segna una nuova fase per Avellino

Nello Pizza ha vinto le elezioni a Avellino, segnando l'inizio di una nuova fase politica e amministrativa. La vittoria è stata ufficializzata dopo il voto, portando un cambiamento nel governo locale. La vittoria del candidato è stata accolta con entusiasmo dai suoi sostenitori. La sua elezione rappresenta un momento di svolta per la gestione della città. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli delle elezioni o sui piani futuri del nuovo sindaco.

La vittoria di Nello Pizza segna l’avvio di una nuova fase politica e amministrativa per la città di Avellino. Il risultato conseguito dalla coalizione del campo largo rappresenta la scelta dei cittadini di aprire una stagione fondata su equilibrio, competenza e responsabilità istituzionale.Il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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