Avellino Nello Pizza festeggia la vittoria | Ridaremo dignità e vivibilità alla città

Il neo sindaco di Avellino ha festeggiato la vittoria con abbracci, strette di mano e passeggiate lungo il Corso cittadino. Ha dichiarato che l’obiettivo è migliorare la dignità e la vivibilità della città. Dopo la comunicazione dei risultati elettorali, si è confrontato con sostenitori e cittadini. La celebrazione si è svolta nel centro urbano, senza ulteriori dettagli sui prossimi passi amministrativi.

Avellino – Abbracci, strette di mano e passeggiate lungo il Corso cittadino per il neo sindaco di Avellino, Nello Pizza, che ha salutato sostenitori e cittadini subito dopo la vittoria elettorale.La visione per il futuro della cittàNel corso dei festeggiamenti, il nuovo primo cittadino ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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