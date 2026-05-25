Avellino Nello Pizza festeggia la vittoria | Ridaremo dignità e vivibilità alla città
Il neo sindaco di Avellino ha festeggiato la vittoria con abbracci, strette di mano e passeggiate lungo il Corso cittadino. Ha dichiarato che l’obiettivo è migliorare la dignità e la vivibilità della città. Dopo la comunicazione dei risultati elettorali, si è confrontato con sostenitori e cittadini. La celebrazione si è svolta nel centro urbano, senza ulteriori dettagli sui prossimi passi amministrativi.
Avellino – Abbracci, strette di mano e passeggiate lungo il Corso cittadino per il neo sindaco di Avellino, Nello Pizza, che ha salutato sostenitori e cittadini subito dopo la vittoria elettorale.La visione per il futuro della cittàNel corso dei festeggiamenti, il nuovo primo cittadino ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie e thread social correlati
Liberiamo Avellino sostiene Nello Pizza: la lista civica per il rilancio della cittàLa lista civica Liberiamo Avellino ha annunciato il proprio sostegno al candidato sindaco Nello Pizza.
Avellino, la città viva secondo Nello Pizza: "Eventi, cultura e sviluppo enogastronomico tutto l’anno"Avellino si presenta come una città attiva e ricca di iniziative, dove eventi, cultura e sviluppo enogastronomico si susseguono durante tutto l’anno.
Temi più discussi: Comunali Avellino: la chiusura di Nello Pizza in Piazza Libertà; Nargi e Pizza scambio al vetriolo. Si infiamma la campagna elettorale tra isteria e tutta n'ata storia; Avellino e Ariano, urne aperte per la sfida dei 100mila; Amministrative verso la chiusura con i big. Oggi in città Elly Schlein.
Le prime parole del neo eletto sindaco di Avellino, Nello Pizza facebook
Avellino, con Pizza il campo largo ipoteca la vittoria al primo turnoE' in netto vantaggio sugli sfidanti e potrebbe essere eletto sindaco di Avellino già al primo turno: Nello Pizza, 59 anni, avvocato penalista, già segretario provinciale del Pd, guida una ampia coali ... ansa.it
Elezioni comunali Avellino, Nello Pizza nuovo sindaco: festa sulle note di Bella CiaoSulle note di bella ciao i militanti del campo largo hanno accompagnato il nuovo sindaco di Avellino Nello Pizza nella centralissima piazza libertà. Quando mancano ormai un ... ilmattino.it