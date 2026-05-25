Avellino Nello Pizza eletto sindaco al primo turno | Ora ci attende una grande sfida
Nello Pizza è stato eletto sindaco di Avellino al primo turno. Dopo la vittoria, ha commentato che il risultato era positivo e ha espresso la speranza di essere all’altezza delle responsabilità. È la prima volta che si verifica questa vittoria in un solo scrutinio. La sua elezione segna un cambiamento nel panorama politico locale, senza ulteriori dettagli sui piani futuri o sulla composizione del nuovo consiglio comunale.
“Sì, è un grande risultato, è bellissimo. Speriamo di essere all’altezza del compito che ci attende”, ha dichiarato a caldo Nello Pizza, neo sindaco di Avellino eletto al primo turno.Le aspettative sul voto e la soddisfazione per il risultato ottenutoRiguardo alle aspettative sul voto, Pizza ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Avellino – primo confronto tra i candidati, vince il fair play
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