Avellino Nello Pizza eletto sindaco al primo turno | Ora ci attende una grande sfida

Notizia in breve

Nello Pizza è stato eletto sindaco di Avellino al primo turno. Dopo la vittoria, ha commentato che il risultato era positivo e ha espresso la speranza di essere all’altezza delle responsabilità. È la prima volta che si verifica questa vittoria in un solo scrutinio. La sua elezione segna un cambiamento nel panorama politico locale, senza ulteriori dettagli sui piani futuri o sulla composizione del nuovo consiglio comunale.