Igor Protti accompagna la figlia all’altare nonostante la malattia | le immagini commuovono il web

Igor Protti ha accompagnato la figlia all’altare in un matrimonio, nonostante la malattia. Le immagini mostrano il padre che cammina con passo lento, sorretto dalla famiglia, mentre la sposa lo abbraccia prima di entrare. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera intima, con amici e parenti presenti. La scena è diventata virale sui social, toccando molti utenti.

Ci sono momenti che valgono più di mille partite giocate, più di ogni record o trofeo conquistato. Igor Protti lo sa bene e lo ha dimostrato ancora una volta, presentandosi al matrimonio della figlia Noemi per accompagnarla all’altare nonostante la malattia che da un anno lo costringe a una battaglia durissima. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Igor Protti (@igor10protti) L’ex attaccante, 58 anni e 144 partite in Serie A con le maglie di Bari, Messina, Lazio, Napoli e Livorno, è apparso in un elegante completo blu, sorretto dal figlio Nicholas Flavio e con la mano stretta a quella di Noemi, radiosa nel suo abito da sposa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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«Con la forza di un leone», Igor Protti accompagna la figlia all'altare: migliaia di like sui social

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Igor Protti accompagna la figlia Noemi all’altare e commuove i socialL'ex calciatore Igor Protti ha accompagnato la figlia Noemi all’altare, suscitando emozioni sui social.

Temi più discussi: Igor Protti accompagna la figlia all’altare, la foto commuove i tifosi: Più forte di tutto; Igor Protti accompagna la figlia Noemi all’altare e commuove i social; Igor Protti accompagna all'altare la figlia nel giorno del matrimonio: l'amore di padre oltre ogni ostacolo; Igor Protti accompagna la figlia all'altare nel giorno delle nozze: l'immagine commuove i tifosi di tutta Italia: Sei una persona speciale.

Devastato dalle immagini di Igor Protti che accompagna all'altare la figlia x.com

Igor Protti accompagna la figlia all’altare: Sei un grandissimo babboNonostante la malattia contro cui combatte da oltre un anno, Igor Protti non ha voluto mancare al matrimonio della figlia Noemi. L’ex bomber riminese, 59 anni, ha accompagnato la secondogenita ... altarimini.it

Igor Protti accompagna la figlia all’altare nonostante la malattia: le immagini commuovono il webIgor Protti ha accompagnato la figlia Noemi all'altare nonostante la difficile battaglia contro la malattia. Le immagini del matrimonio hanno emozionato tifosi e web. cinemaserietv.it