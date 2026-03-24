Stalking e violenza domestica | protocollo di intesa tra la Questura di Avellino e il Consorzio dei Servizi Sociali A5

Oggi nella provincia di Avellino è stato firmato un protocollo di intesa tra la Questura e il Consorzio dei Servizi Sociali. L’accordo riguarda le iniziative di prevenzione contro fenomeni come stalking e violenza domestica. La firma è avvenuta alla presenza del questore e del rappresentante legale del consorzio, che hanno formalizzato la collaborazione tra le due istituzioni.

Il patto mira a prevenire e contrastare la recidiva nei casi di stalking e di violenza domestica, attraverso percorsi strutturati di responsabilizzazione, tesi a far cessare l’uso della violenza Nella giornata odierna, il Questore della Provincia di Avellino Pasquale Picone e il Rappresentante legale del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 di Atripalda (AV) Vito Pelosi hanno sottoscritto il Protocollo di intesa tra la Questura di Avellino e il Consorzio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della recidiva nei casi di violenza domestica e di atti persecutori. Il Patto di intesa, in ottemperanza alle disposizioni di natura... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Stalking e violenza domestica: patto tra Questura e Servizi SocialiIn particolare, la Questura di Avellino informerà i destinatari dei provvedimenti di ammonimento del Questore per atti persecutori e di violenza...

Salerno, firmato protocollo d’intesa tra “La Crisalide In Rete”, Carabinieri e Questura per il contrasto alla violenza di genereTempo di lettura: 2 minutiSi è svolta presso la Prefettura di Salerno la sottoscrizione ufficiale del Protocollo d’Intesa Operativo tra La Crisalide...

Tutto quello che riguarda Stalking e violenza domestica...

Argomenti discussi: In preda all'ira lancia il cellulare colpendo il figlio al volto, poi assume un atteggiamento intimidatorio al pronto soccorso. Ammonito.

Stalking e violenza domestica, protocollo d’intesa tra la Questura e il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5Nella giornata odierna, il Questore della Provincia di Avellino Pasquale Picone e il Rappresentante legale del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 di Atripalda (AV) Vito Pelosi hanno sottoscritto ... irpinianews.it

Avellino: violenza contro le donne, ammonimento per 18 personeAnche altri provvedimenti emessi dal Questore nelle scorse ore ... msn.com