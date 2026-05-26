A Poggibonsi sono stati consegnati premi a 150 volontari e cinque associazioni della Protezione civile. Tra i riconoscimenti, 145 volontari e le associazioni sono stati premiati per il loro impegno costante, spesso in situazioni di emergenza e calamità naturali. La cerimonia ha celebrato il loro contributo e disponibilità a intervenire 24 ore su 24, evidenziando il ruolo di queste persone e organizzazioni nel supporto alle comunità locali.

Poggibonsi premia i 145 volontari e le cinque associazioni della Protezione civile. Un riconoscimento più che meritato all’altruismo di tutte queste persone pronte a intervenire h24 in caso di calamità naturale. Nell’ambito della manifestazione ’ Comune in piazza ’, promossa con Anci Toscana, un focus particolare ha riguardato la Protezione civile. Uno dei momento più emozionanti è stato la consegna da parte della sindaca Susanna Cenni e della Giunta di 150 pergamene alle persone e alle associazioni che fanno parte della rete locale di protezione civile: Misericordia di Poggibonsi, Misericordia di Staggia, Pubblica Assistenza, Anpana, Vab.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Protezione civile sotto i riflettori. Consegnati i premi a 150 volontari

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[VERY RARE] 2 Furgoni della Protezione Civile di Treviso in emergenza - tIalian Civil Protection

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