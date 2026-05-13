Protezione civile | 40 nuovi volontari

Una domenica di impegno e formazione si è svolta in piazza della Repubblica, dove sono stati ufficialmente presentati 40 nuovi volontari della protezione civile. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, volontari già attivi e cittadini interessati ad entrare nel gruppo di soccorso. Durante la giornata sono state svolte attività di formazione e dimostrazioni pratiche, con l’obiettivo di preparare meglio il team alle emergenze.

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Una domenica di impegno, emozione e crescita collettiva quella vissuta in piazza della Repubblica a Pontremoli, dove circa quaranta volontari neo iscritti alle associazioni Fir Cb Ser della Lunigiana hanno affrontato l’ultimo step del corso base per volontari di Protezione Civile della Regione Toscana, organizzato dalla Struttura Provinciale Fir Cb Ser Massa Carrara. Sotto un cielo cupo, tra divise, radio e schede d’esame, i nuovi volontari provenienti dalle sezione dell’associazione Radio C.B. di Villafranca, Podenzana, Il Castello, “Lunigiana“ e Protezione Civile Fir Ser Pontremoli hanno sostenuto sia la prova scritta sia la prova pratica di telecomunicazioni, cuore operativo del loro futuro servizio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Protezione civile: 40 nuovi volontari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Volontari per Scelta - Le Voci della Protezione Civile Notizie correlate Leggi anche: A Bergamo dieci nuovi volontari della Protezione civile A Bergamo accolti dieci nuovi volontari della Protezione civilePresentazione ufficiale nel tardo pomeriggio del 22 aprile, al comando di via Coghetti, per i dieci nuovi volontari della Protezione Civile del... Argomenti più discussi: Protezione civile: 40 nuovi volontari; Bassa Atesina: interventi per la sicurezza delle sponde dell'Adige; 40 anni per il gruppo comunale di volontari di Protezione Civile di Limena; Eventi meteo del 2023 e 2025, interventi per quasi 400 milioni. ?Allerta gialla per rischio temporali, per la giornata di domani, nel Lazio, Abruzzo meridionale, Molise, Puglia e Basilicata. Allerta del Dipartimento della Protezione Civile. x.com Priolo. Protezione Civile: dieci nuovi volontari a disposizione del ComuneDieci nuovi volontari di Protezione Civile a disposizione del Comune di Priolo. Hanno completato il nuovo corso di formazione promosso dall’amministrazione retta dal sindaco, Pippo Gianni e sono adess ... siracusaoggi.it