Firenze | residenza universitaria senz’acqua La protesta degli studenti e di Fdi
Gli studenti della residenza universitaria Calamandrei, situata nel viale Morgagni a Firenze, stanno protestando da una settimana per la mancanza di acqua. Lunedì 25 maggio 2026 alle 10, si terrà un presidio sotto la sede del Consiglio regionale. La situazione ha attirato anche l’attenzione di un quartiere politico, con un movimento di destra che ha annunciato la propria partecipazione all’iniziativa. La protesta si concentra sulla condizione abitativa e sulla gestione del problema idrico nella struttura.
In merito al guasto, ricordano, “il tecnico è intervenuto solo dopo cinque giorni e i tempi di riparazione stimati sono ancora oggi completamente incerti”. Nel frattempo gli studenti sono “costretti a lasciare la propria stanza ogni volta che c’èla necessita di utilizzare l’acqua e, in molti casi, persino aduscire dalla struttura per raggiungere i pochi servizi igienici provvisori allestiti all’esterno della residenza”. Inoltre, “per circa 400 studenti sono state messe a disposizione soltanto due lavatrici”. Per questo il presidio riguarderà anche la “reale garanzia del diritto allo studio”, con un invitoall’assessora regionale competente, Cristina Manetti, “a uscire dall’ambiguità e dal silenzio”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Sullo stesso argomento
La residenza universitaria senz’acqua: "Non possiamo usare bagno e doccia"Giornate da dimenticare nella residenza universitaria Calamandrei di viale Morgagni.
Leggi anche: Troppi voti alti ad Harvard, l’ateneo decide di limitarli al 20% degli iscritti. La protesta degli studenti: «Così aumenta lo stress»
Niente acqua nella residenza universitaria Calamandrei, studenti senza bagni e docce x.com
Firenze, residenza universitaria senz’acqua da giorni: bagni e docce all’aperto per centinaia di studentiViale Morgagni, almeno 15 giorni per ripristinare la rete idrica. Lavarsi fuori o di sera non può essere una soluzione adeguata ... corrierefiorentino.corriere.it
Niente acqua nella residenza universitaria Calamandrei, studenti senza bagni e docceLa rottura delle pompe risale a sabato. Impossibile per i 500 studenti di viale Morgagni utilizzare le toilette e lavarsi. Box di emergenza installati all’esterno ... msn.com