Firenze | residenza universitaria senz’acqua La protesta degli studenti e di Fdi

Gli studenti della residenza universitaria Calamandrei, situata nel viale Morgagni a Firenze, stanno protestando da una settimana per la mancanza di acqua. Lunedì 25 maggio 2026 alle 10, si terrà un presidio sotto la sede del Consiglio regionale. La situazione ha attirato anche l’attenzione di un quartiere politico, con un movimento di destra che ha annunciato la propria partecipazione all’iniziativa. La protesta si concentra sulla condizione abitativa e sulla gestione del problema idrico nella struttura.

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