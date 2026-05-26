Durante il Roland Garros, la tennista ha espresso il suo disaccordo con le decisioni prese dagli altri giocatori, dichiarando che la situazione è assurda. Potapova ha commentato apertamente davanti ai giornalisti, rifiutando di seguire la linea dura adottata da alcuni colleghi. La sua posizione è stata comunicata senza mezzi termini, evidenziando il suo dissenso rispetto alle scelte collettive nel torneo.

Anastasija Potapova ha scelto di non accodarsi alla linea dura di diversi colleghi al Roland Garros e lo ha fatto nel modo più diretto possibile, davanti ai giornalisti, senza troppi giri di parole. La protesta nasce da una questione che nel tennis torna spesso: quanto guadagnano davvero i giocatori rispetto a quello che generano i grandi tornei? Gli Slam muovono cifre enormi, riempiono tribune, televisioni, piattaforme, sponsor. I tennisti, soprattutto quelli fuori dalle primissime posizioni, chiedono da tempo una fetta più ampia e più equa. Fin qui, il discorso fila. Poi però arriva il punto sollevato da Potapova: perché prendersela con i giornalisti? La russa naturalizzata austriaca ha detto, in sostanza, che i media non hanno nulla a che vedere con il montepremi. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Protesta al Roland Garros, la tennista non ci sta: “Così è assurdo”

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SINNER BOICOTTA IL ROLAND GARROS SCANDALO NEL TENNIS

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