Prosegue la forte ondata di calore ma arrivano i temporali
L’ondata di calore intensa in corso, causata da un anticiclone subtropicale, continuerà nei prossimi giorni. Tuttavia, sono previsti temporali che potrebbero ridurre temporaneamente le temperature. Secondo un meteorologo, i segnali di cedimento dell’anticiclone si manifestano già nelle previsioni a breve termine. La situazione rimane critica in molte regioni, con temperature elevate che persistono nonostante le prime perturbazioni in arrivo.
L’anticiclone subtropicale responsabile dell’intensa e anomala ondata di calore che sta imperversando anche in Veneto «inizierà ad accusare qualche segnale di cedimento nei prossimi giorni», spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayNello. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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