Prosegue l' ondata di calore | la colonnina di mercurio sale ancora
L'ondata di calore continua nel Lecchese, con temperature che raggiungono livelli tipici di luglio o agosto. La colonnina di mercurio sale ulteriormente, mantenendo condizioni di caldo intenso. La situazione si protrae senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.
L'anticipo di estate prosegue anche sul Lecchese, dove si registrano temperature da ondata di calore degna di luglio o agosto. Le massime saliranno nei prossimi giorni fino a 34° C e le minime si attesteranno vicino ai 25° C delle cosiddette "notti tropicali". L'intera settimana sarà. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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