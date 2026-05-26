Pronto soccorso al collasso il piano shock dei medici
Il sistema di emergenza-urgenza in Italia è sotto pressione, con il pronto soccorso che si trova in condizioni di sovraffollamento e carenze di personale. La situazione ha portato a un grave sovraccarico delle strutture, che non riescono a gestire adeguatamente le richieste di assistenza. La mancanza di medici e infermieri aggravano ulteriormente le difficoltà operative, rendendo difficile garantire tempi di risposta rapidi e servizi efficienti.
Il sistema di emergenza-urgenza in Italia è a un punto di rottura, schiacciato da carenze croniche, sovraffollamento e fuga del personale. Per invertire la rotta ed evitare il collasso dell’intera infrastruttura sanitaria, un gruppo di esperti - Alessandro Cipriano, Arian Zaboli, Lorenzo Ghiadoni. 🔗 Leggi su Today.it
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