Pronto soccorso al collasso il piano shock dei medici

Notizia in breve

Il sistema di emergenza-urgenza in Italia è sotto pressione, con il pronto soccorso che si trova in condizioni di sovraffollamento e carenze di personale. La situazione ha portato a un grave sovraccarico delle strutture, che non riescono a gestire adeguatamente le richieste di assistenza. La mancanza di medici e infermieri aggravano ulteriormente le difficoltà operative, rendendo difficile garantire tempi di risposta rapidi e servizi efficienti.