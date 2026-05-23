Pulsanti d' allarme e telecamere nei pronto soccorso del Vco | scatta il piano per proteggere medici e infermieri
Nei pronto soccorso del Vco sono stati installati pulsanti d'allarme e telecamere di sorveglianza. Questi dispositivi sono collegati alle sale operative delle forze dell'ordine, con l'obiettivo di tutelare medici e infermieri. La decisione riguarda tutti gli ospedali della zona e fa parte di un piano di sicurezza. L'intervento mira a garantire un intervento rapido in caso di emergenze o comportamenti aggressivi.
I pronto soccorso degli ospedali del Vco saranno dotati di sistemi di allarme audio e video direttamente collegati con le sale operative delle forze dell'ordine. La novità è prevista dal protocollo operativo firmato nella mattinata di oggi, sabato 23 maggio, dal questore Giancarlo Conte e dal. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Telecamera antifurto che insegue i sospetti con allarme, 4k Videosorveglianza Reolink E1 Outdoor pro
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Associazione Nazionale Vigili del Fuoco OdV - Pistoia. . Nel 1966 questa Casermetta era ancora operativa. Oggi, premendo un semplice pulsante, puoi ascoltare il vero allarme che annunciava un intervento reale di quei giorni. un frammento autentico di stori facebook
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