Pulsanti d' allarme e telecamere nei pronto soccorso del Vco | scatta il piano per proteggere medici e infermieri

Da novaratoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nei pronto soccorso del Vco sono stati installati pulsanti d'allarme e telecamere di sorveglianza. Questi dispositivi sono collegati alle sale operative delle forze dell'ordine, con l'obiettivo di tutelare medici e infermieri. La decisione riguarda tutti gli ospedali della zona e fa parte di un piano di sicurezza. L'intervento mira a garantire un intervento rapido in caso di emergenze o comportamenti aggressivi.

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I pronto soccorso degli ospedali del Vco saranno dotati di sistemi di allarme audio e video direttamente collegati con le sale operative delle forze dell'ordine. La novità è prevista dal protocollo operativo firmato nella mattinata di oggi, sabato 23 maggio, dal questore Giancarlo Conte e dal. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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