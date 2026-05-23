Pulsanti d' allarme e telecamere nei pronto soccorso del Vco | scatta il piano per proteggere medici e infermieri

Notizia in breve

Nei pronto soccorso del Vco sono stati installati pulsanti d'allarme e telecamere di sorveglianza. Questi dispositivi sono collegati alle sale operative delle forze dell'ordine, con l'obiettivo di tutelare medici e infermieri. La decisione riguarda tutti gli ospedali della zona e fa parte di un piano di sicurezza. L'intervento mira a garantire un intervento rapido in caso di emergenze o comportamenti aggressivi.