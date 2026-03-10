Marche Sanità | aumentati stipendi dei medici del pronto soccorso

I medici del pronto soccorso si vedranno aumentare lo stipendio. L'annuncio è arrivato direttamente dall'assessore alla Sanità delle Marche, Paolo Calcinaro, dopo aver trovato l'intesa con i sindacati. "Li voglio ringraziare assolutamente per come si sono posti, con il dipartimento nell'ambito di quella che è la quota riservata, di contrattazione, alle regioni a valle del contratto collettivo nazionale". Così l'assessore, che ha voluto specificare come l'aumento gode di attuazione immediata e come per il comparto sia prevista anche la retroattività di un anno. L'intero ammontare delle risorse viene ripartito tra le sette aziende del Servizio...